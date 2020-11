C’è sempre una prima volta per tutto. Anche per vedere una Juventus con una linea difensiva interamente straniera. Un assoluto inedito nella storia della Signora: in 123 anni di storia e 4371 match ufficiali al club bianconero non era mai accaduto di giocare senza italiani tra porta e difesa. E così comunque vada l’inedita retroguardia in campo contro il Ferencvaros e formata da Szczesny (Polonia), Cuadrado (Colombia), Danilo (Brasile), de Ligt (Olanda) e Alex Sandro (Brasile) vivrà a suo modo una serata storica.

A favorire questa linea sperimentale e tutta straniera, oltre alle scelte di mercato (in estate hanno fatto le valigie sia Rugani che De Sciglio), è stata anche l’emergenza infortuni che ha tolto di mezzo nelle ultime settimane prima capitan Chiellini (out un mese per una lesione al bicipite femorale della coscia), poi Bonucci costretto a uno stop di 20 giorni per un problema muscolare riacutizzatosi 10 giorni fa alla vigilia di Italia-Polonia di Nations League. Se contro il Cagliari, tre giorni fa, a far saltare la statistica ci aveva pensato l’innesto di Buffon questa volta l’appuntamento con la storia e con un reparto arretrato senza italiani, non si è proprio potuto rimandare.