Nell'ultima sessione di mercato, pesantemente condizionata dall'emergenza Covid-19, lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona aveva fatto molto rumore. Non poteva essere altrimenti per un'operazione non irrilevante dal punto di vista economico: i bianconeri avevano speso 72 milioni più 10 di bonus per il brasiliano, i blaugrana ne avevano sborsati 60 per il bosniaco.

Un affare che era stato considerato più un toccasana per i bilanci dei due club che un investimento di natura tecnica. E i fatti, certamente parziali e relativi a questo primissimo scorcio di stagione, stanno dando ragione ai sostenitori di quella tesi. Finora né Arthur né Pjanic hanno convinto. Anzi, i due hanno ancora le fattezze di due oggetti misteriosi.

Serie A Arthur: "Pirlo? Essere allenato da lui è un privilegio" 02/09/2020 A 13:24

Arthur Credit Foto Getty Images

Arthur, la pagella di Eurosport dopo Juventus-Verona

Gioca a due tocchi, non verticalizza, non vuole strafare. Servirebbe comunque più personalità in quel ruolo (5,5)

Arthur (per ora) non decolla

Nella sua esperienza juventina il 24enne brasiliano ha racimolato finora 4 presenze: 3 in Serie A (di cui 2 da titolare contro Crotone e Verona) e una in Champions League (solo qualche minuto nel finale contro la Dinamo Kiev). Al di là dei numeri, che ovviamente in questa fase della stagione vanno presi con le pinze e lasciano il tempo che trovano, il contributo di Arthur alla Juventus targata Pirlo si può definire decisamente modesto.

La partita contro l'Hellas ha messo in luce gli aspetti sui quali l'ex Barça è chiamato a lavorare: deve, innanzitutto, avere più continuità nell'arco dei 90 minuti e capire fino in fondo cosa significa giocare in Serie A, un campionato dove non esistono partite scontate e dove in mezzo al campo il tempo per ragionare è molto ridotto (Arthur lo ha imparato a proprie spese di fronte al pressing furioso del Verona di Juric). Difficile stabilire ora se Arthur stia semplicemente vivendo un periodo di ambientamento oppure se ai bianconeri sarebbe servito un giocatore dalle caratteristiche diverse in quel ruolo così importante.

L'avvio di stagione di Arthur

Competizione Partita Minuti giocati Serie A - 1a giornata Juventus-Sampdoria 3-0 0 Serie A - 2a giornata Roma-Juventus 2-2 32 (da subentrato) Serie A - 4a giornata Crotone-Juventus 1-1 70 Champions League - 1a giornata Dinamo Kiev-Juventus 0-2 11 (da subentrato) Serie A - 5a giornata Juventu-Verona 1-1 90

Pjanic e i dubbi di Koeman

Il Clasico? Sono curioso di viverne l'atmosfera, è una partita che tutti vorrebbero giocare [Miralem Pjanic alla vigilia di Barcellona-Real Madrid 1-3]

Parlava in questi termini Pjanic venerdì scorso, il giorno prima della super sfida del Camp Nou poi vinta 3-1 dai Blancos di Zinedine Zidane. Parole dettate dalla speranza (anzi, forse dalla convinzione) di essere uno dei protagonisti del match. Non è stato così: Ronald Koeman non gli ha concesso nemmeno un minuto lasciandolo in panchina e sacrificandolo sull'altare del turnover.

Miralem Pjanic Credit Foto Getty Images

La mossa di Koeman, tuttavia, sembra dettata da altre motivazioni rispetto alla semplice necessità di alternare i giocatori a disposizione. Basta dare uno sguardo ai numeri: Pjanic ha giocato dall'inizio solo una delle 6 partite ufficiali del Barcellona da inizio stagione, quella casalinga contro gli ungheresi del Ferencvaros settimana scorsa in Champions League. Per il resto solo panchine o scampoli di partite (per lui la miseria di 27 minuti in Liga). Un po' troppo poco per un giocatore che, è doveroso sottolinearlo, ha affrontato la preparazione con ritmi diversi rispetto ai compagni di squadra a causa della positività al Coronavirus. Il tempo dirà il bosniaco riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Koeman.

L'avvio di stagione di Pjanic

Competizione Partita Minuti giocati Liga - 3a giornata Barcellona-Villarreal 4-0 12 (da subentrato) Liga - 4a giornata Celta Vigo-Barcellona 0-3 0 Liga - 5a giornata Barcellona-Siviglia 1-1 15 (da subentrato) Liga - 6a giornata Getafe-Barcellona 1-0 0 Champions League - 1a giornata Barcellona-Ferencvaros 5-1 76 Liga - 7a giornata Barcellona-Real Madrid 1-3 0

Arthur: "Giocare con Cristiano Ronaldo è un sogno"

Serie A Juventus, multa e patente ritirata per otto mesi ad Arthur dopo l'incidente 22/08/2020 A 12:27