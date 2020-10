La Juventus spera ancora di avere a disposizione Cristiano Ronaldo, positivo al Covid-19, per la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma mercoledì sera alle 21 all'Allianz Stadium. Speranza che ha una deadline molto precisa: le 21 di martedì, ovvero 24 ore prima del calcio d'inizio. Secondo il protocollo UEFA, infatti, la negatività del tampone in quei termini consentirebbe a CR7 di scendere regolarmente in campo contro i blaugrana. Altrimenti il confronto diretto in Champions League tra Ronaldo e Messi, che manca dalla doppia semifinale Real Madrid-Barcellona dell'edizione 2010-11, dovrà essere rinviato un'altra volta.