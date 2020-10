Vigilia di Champions League per Ronald Koeman, che contro la Juventus è chiamato a rianimare il Barcellona dopo il pesante ko nel Clasico contro il Real Madrid: "Per noi sarà importante arrivare a un buon risultato giocando il nostro calcio - dice il tecnico olandese dei blaugrana - e facendo il meglio in questa partita, creando tante opportunità e rispettando al massimo la Juventus. Sarà una partita di alto livello".

L'impatto col Barcellona

"Quando ho parlato con la società sapevo che non sarebbe stato facile per i tanti cambiamenti in vista, ma la sfida è grande e io chiedo tranquillità e tempo. Con il Real Madrid abbiamo fatto bene per 60 minuti, non ho visto tanti punti negativi".

Su Pirlo

"È più facile commentare Pirlo da calciatore perché è stato un centrocampista fortissimo che ha dato tanto alle sue squadre. Come allenatore non posso commentare perché è da troppo poco che allena, ha una grande opportunità e se l'hanno scelto ci sarà un motivo. Siamo entrambi nuovi e abbiamo i nostri problemi. Abbiamo iniziato il campionato in maniera simile".

