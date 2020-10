Sarà una notte particolare quella di mercoledì per Miralem Pjanic che, per la prima volta dopo il suo trasferimento al Barcellona, torna all'Allianz Stadium da avversario contro la sua ex Juventus. Il centrocampista bosniaco non nasconde l'emozione e parla delle sue difficoltà di inserimento nella squadra di Ronald Koeman in questo primo scorcio di stagione: "Chiaramente vorrei giocare ogni partita, ma mi sto adattando. Quello che mi importa è che la squadra faccia bene sia in campionato che in Champions. Al momento in Liga non sta andando come vogliamo, ma la stagione è lunga e dobbiamo fare un passo alla volta".