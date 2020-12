Non ancora una Juventus brillante, ma sicuramente una Juventus migliore rispetto a quella vista a Benevento.I bianconeri battono 3-0 la Dinamo Kiev, salgono a 12 punti nel gruppo G e si concedono la possibilita di sognare un'impresa al Camp Nou per centrare addirittura anche il primo posto. A Barcellona servirá piú che un'impresa, ma per la Juve era importante reagire, rialzare il morale e la testa e avvicinarsi al derby di Torino nel migliore dei modi. Dietro qualche errorino di troppo, ma progressi da parte di McKennie, di Chiesa, di Alex Sandro e le solite conferme dalla super coppia Morata-Ronaldo. Il portoghese ha realizzato il suo gol numero 750 in carriera tra club e Nazionale maggiore, lo spagnolo ha messo a referto la sua sesta rete nel girone. Nonostante la Dinamo sia un avversario modesto, insomma, ci sono buoni motivi per sorridere in casa bianconera. A parte che questa dose di autostima sia seguita a breve da una continuitá di risultati finora mancata alla formazione piemontese. Nota a margine l'ottima prestazione di Stephanie Frappart,prima donna a dirigere un match di Champions e perfetta in ogni decisione.