Calcio

Juventus-Dinamo Kiev: chi è Stephanie Frappart, la prima donna arbitro in Champions League

CHAMPIONS LEAGUE - Stephanie Frappart sarà la prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. La 37enne francese è stata designata per il match tra Juventus e Dinamo Kiev in programma allo Stadium mercoledì sera e valido per la 5ª giornata del girone G. La Frappart ha già stabilito altri record nel corso della sua carriera: ripercorriamo la sua scalata e i tabù che sta abbattendo.

00:01:31, 640 Visualizzazioni, un' ora fa