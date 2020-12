Se ascoltate le voci che arrivano da Torino vi diranno che in Juventus-Dinamo Kiev c’è in palio ancora molto. E sulla carta può anche starci: con una vittoria i bianconeri tengono aperta la possibilità di qualificarsi al primo posto. Un miraggio, oggi, più che un obiettivo concreto. Se tutto fila via senza grosse sorprese, infatti, alla Juventus servirebbe vincere 3-0 a Barcellona. Non esattamente una passeggiata, visto il momento.

E allora più che altro la Champions League può arrivare come ennesimo territorio di sperimentazioni per Andrea Pirlo. Che una quadra alla sua Juve deve ancora darla. Al di là dei risultati – piuttosto chiari e sulla bocca di tutti – i bianconeri non paiono ancora aver trovato il loro assetto ideale. Pirlo nelle ultime uscite è sembrato puntare sul più classico dei 4-4-2, con la questione attacco ridotta piuttosto banalmente al concetto “uno tra Morata e Dybala sta in panchina” e con quella sugli esterni che si adatta, anche in questo caso, alla semplice logica del turnover: Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski. Qualcuno sta fuori e gli altri girano.

Eppure le ultime uscite, più di tutto questo, hanno messo in evidenza un dato piuttosto chiaro: il problema della Juventus resta – anche in questa stagione – in mezzo al campo. A Benevento – non esattamente una big d’Europa con cui la Juve ambisce a lottare – la squadra di Pirlo ha fatto vedere un’enorme fragilità, soprattutto in fase di non possesso. Anche una squadra dai modesti mezzi tecnici come quella di Filippo Inzaghi è riuscita a lunghi tratti a beffare la Juve, spesso trovatasi a dover rincorrere per tappare le falle di un centrocampo che con Rabiot e Arthur ha davvero fatto acqua.

Ed è qui il grande problema di Pirlo, che già a inizio stagione sottolineava la natura dei suoi centrocampisti come quelli di una squadra incapace di poter giocare – per caratteristiche naturali – col singolo regista. Se questa può considerarsi un’affermazione sicuramente vera, altrettanto lo è che nel 4-4-2 delle ultime uscite la Juventus ha avuto comunque enormi problemi. A Benevento, come anticipato, la coppia Arthur-Rabiot si è palesata come inadatta nei compiti difensivi. Rabiot in particolare ha dato la sensazione di poter riuscire bene quando la Juve recupera palla molto alta, come nella partita col Cagliari guidata da una eccellente linea difensiva aggressiva portata dalla gioventù e dalla freschezza di Demiral e de Ligt. Quando questo non accade, però, sono guai. E lo stesso tipo di difficoltà, ovvero coprire campo alle proprie spalle, l’ha messo in luce anche Arthur.

In egual misura anche la presenza di Bentancur nel centrocampo a 2 non ha pienamente convinto. Anzi. L’uruguaiano anche in questa stagione si sta attestando come un ibrido di difficile interpretazione: Pirlo non ne vede le doti di regista naturale; da mezz’ala nel centrocampo a 3 ha prodotto poco anche con Sarri, dove dal punto di vista di apporto offensivo con inserimenti e gol è arrivato poco e niente; e nella linea a due di quest’anno si è attestato come un interprete senza particolari brillantezze. Da ‘compitino’, insomma. Non quello di cui avrebbe bisogno la Juventus.

Colui che paradossalmente è andato meglio di tutti è il giocatore che qui dentro, ovvero nella rosa dei centrocampisti, è costato meno e che la Juventus paga meno di tutti: McKennie. L’americano si sta dimostrando un bel jolly nella copertura di varie falle e nell’interdizione è sicuramente il più energico dell’intero lotto: certo, al suo fianco, avrebbe bisogno di un regista di qualità.

Ecco, dalla somma delle singole falle di ogni interprete del centrocampo, Pirlo non è ancora riuscito a trovare una soluzione per il conto finale. Il tecnico bianconero sta cercando di proporre un’idea di gioco complicata e dispendiosa; e le uscite fin qui messe in mostra dai bianconeri – Cagliari escluso, dove la differenza però l’ha fatta proprio l’aggressività della linea difensiva – dicono che la Juventus si sta attestando come una squadra mediocre in mediana. Lo stesso problema che aveva avuto anche Sarri nella scorsa stagione; e che la dirigenza sperava di risolvere con l’arrivo di Arthur. La realtà dei fatti però è che fin qui Pirlo la soluzione a questo problema non è ancora riuscito a trovarla. E per le caratteristiche dei singoli diventa difficile pensare a qualcosa di diverso da quanto già visto, considerate anche le alternanze d'incastri già messe in mostra dal tecnico in questo avvio di stagione.

Snaturare la concezione iniziale dei due centrocampisti vicini e ripensarlo a 3? Inventarsi un Kulusevski 'alla De Brunye', che per qualità e quantità offerta dallo svedese potrebbe essere un esperimento stuzzicante? Queste le ipotesi fuori dalla più classica alternanza. Chissà che il match con la Dinamo Kiev, al di là di quanto detto in conferenza stampa proprio su Kulusevski, non possa essere davvero territorio di esperimenti. Con un Pirlo consapevole che il ritorno di Ronaldo potrebbe ancora una volta nascondere lo sporco sotto il tappeto, ma con una questione di fondo che resterebbe lì eccome: solidità in fase di non possesso e ritmo in mezzo al campo quando si ha il pallone. I veri problemi dei bianconeri in questa stagione.

