Juventus-Dinamo Kiev: probabili formazioni e statistiche

Juventus-Dinamo Kiev, sfida valida per la quinta giornata del gruppo G della Champions League, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino mercoledì 2 dicembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I bianconeri di Andrea Pirlo hanno raggiunto il passaggio del girone con due giornate d'anticipo nonostante la sconfitta con il Barcellona. L'avversario di mercoledì sarà la Dinamo Kiev, battuta 2-0 all'andata e con l'unico obiettivo di entrare in Europa League. La Juve è crollata dopo il pareggio di Benevento, ma questa partita europea può essere la serata giusta per ritrovarsi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Champions League.