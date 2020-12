La Juventus ospita la Dinamo Kiev all'Allianz Stadium in un match valido per la quinta giornata del Girone G di Champions League. Partita ininflunte ai fini della qualificazione per i bianconeri di Andrea Pirlo che sono già certi di un posto agli ottavi di finale. La partita mette comunque in palio punti pesanti in ottica primo posto nel girone. Attualmente Cristiano Ronaldo e compagni sono secondi a quota 9 punti, a -3 dalla capolista Barcellona. Nel match d'andata, giocato lo scorso 20 ottobre a Kiev, la Juve si impose 2-0 sulla squadra allenata da Mircea Lucescu grazie a una doppietta di Alvaro Morata.