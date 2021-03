Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Tradita da Ronaldo

Il Corriere dello Sport punta il dito contro Cristiano Ronaldo. Da Mister Champions a delusione più cocente di una Juventus che per il 2° anno di fila esce agli ottavi per la prima volta nella storia. Un altro anno di contratto a 30 milioni di euro c'è sulla carta, ma la sensazione è che forse sarebbe meglio finirla così, anche e soprattutto per il bene della Juve.

Buio Juve

"Buio Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui bianconeri. Un altro disastro in Champions League per il club di Agnelli che esce di nuovo agli ottavi. Chiesa non basta, Cristiano Ronaldo delude: il Porto resta in 10, la squadra di Pirlo vince 3-2 ma va fuori. E il futuro è pieno di incognite.

Juve, così nooo!

"La Juve ricominci da Chiesa ". Questo l'editoriale che Tuttosport in edicola questa mattina dedica ai bianconeri nell'edizione odierna. Il suo spirito, il suo carattere, la sua testa e anche la sua juventinità sono da esempio. La squadra di Pirlo però esce ancora pagando errori di approccio e di mancanza di cattiveria agonistica. Ronaldo è inesistente, impalpabile, protagonista di errori mai visti e perfino pasticcione in barriera sul 3-2. Lui che doveva salvarla la affonda, adesso c'è pesantezza mentale, manca l'incoscienza. Per questo è meglio ripartire dai giovani che possono farlo da zero.

In Portogallo è festa: "Notte memorabile"

"Prestazione epica a Torino" per Record mentre Abola apre con "Notte europea memorabile". I media portoghesi celebrano la notte dei Dragoes.

"Il Porto affonda la Juve"

Anche l'Equipe dedica un titolo in taglio alto alla sconfitta dei bianconeri, un ko che fa rumore in tutta Europa.

Pirlo: "Agnelli mi ha detto che il progetto è appena iniziato"

