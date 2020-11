Vince, si qualifica agli ottavi, ma non brilla. La Juventus batte allo scadere il Ferencvaros, certifica il passaggio del turno, ma lascia qualche perplessitá generale dopo la prestazione dell'Allianz Stadium. Una squadra, quella di Pirlo, che ha faticato molto nel primo tempo. Lenta, compassata, prevedibile, quasi svogliata. Dybala non trovava la posizione, Bentancur non convinceva in mezzo, la linea difensiva non saliva mai unita. Così a sorpresa a passare in vantaggio sono stati proprio gli ungheresi con Uzuni, legittimando una maggiore pericolosità offensiva alla vigilia imprevista. La Juventus, che ha pareggiato con una invenzione solitaria di Ronaldo, si é sistemata ed é migliorata nella ripresa. I cambi hanno contribuito ad aumentare la pressione e la rete della vittoria é arrivata proprio grazie al guizzo dell'uomo di questa Champions, Alvaro Morata, autore di cinque gol in quattro partite. Nove punti, pass per la fase ad eliminazione diretta, ma tanto lavoro da fare.