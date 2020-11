Archiviata la bella prova di sabato sera all'Allianz Stadium contro il Cagliari in campionato, la Juventus si rituffa nell'atmosfera della Champions League e prepara la sfida contro il Ferencvaros. Un altro successo sugli ungheresi, battuti nettamente all'andata, significherebbe blindare la qualificazione agli ottavi di finale: "La scintilla non è scattata con il Cagliari, avevamo già fatto buone prestazioni - dice Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia -. I giocatori iniziano a conoscersi meglio e a coprire le posizioni in campo in una determinata maniera. Adesso dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati per dare continuità al percorso di crescita. Dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi, scendere in campo come se fosse una finale per chiudere anticipatamente il discorso qualificazione".

Sulle condizioni di Dybala

"Ci vuole tempo, ma sta meglio ed è pronto. Si è allenato con continuità durante la sosta, a parte i primi giorni sotto antibiotici. Ha ritrovato forza nelle gambe e vedremo se schierarlo dall'inizio".

Sul possibile tridente Dybala-Ronaldo-Morata

"Purtroppo finora, tra infortuni e Covid, non siamo riusciti ad averli tutti e 3 assieme. Ora pensiamo a dare equilibrio e struttura alla squadra, poi cercheremo se possibile di farli giocare assieme".

Sul rapporto con Ronaldo

"Con lui mi comporto come con tutti gli altri, sono fatto così. Tratto lui che è un campione come tratto Frabotta e Portanova che sono due ragazzi".

Sul Ferencvaros

"Non dobbiamo guardare il risultato dell'andata. Loro hanno fatto una buona partita e ci hanno messo in difficoltà, sappiamo che esprimono un buon calcio. Non dovremo sottovalutarli".

"Il mister vuole creare qualcosa di nuovo e farci giocare in modo più Europeo e moderno, pressando molto alti. Noi siamo a sua disposizione e vogliamo crescere per diventare una grandissima squadra. Se c'è il rischio di sottovalutare il Ferencvaros? No, giocando per la Juventus bisogna dare sempre il 100% e non è difficile trovare le motivazioni per giocare in Champions, quindi non dovrebbe esserci questo rischio. Ci aspettiamo una partita molto difficile contro un avversario tosto, dobbiamo cercare di continuare il nostro percorso di crescita. Abbiamo visto buoni segnali contro il Cagliari, ma ovviamente la cosa più importante è il risultato e dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti".

