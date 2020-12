La Juventus batte 3-0 la Dinamo Kiev , nonostante una ventina di minuti di difficoltà tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Andrea Pirlo ha parlato della partita vinta ai microfoni di Sky. Questa la sua valutazione iniziale: " Non si può avere sempre la palla, ogni tanto si può anche soffrire, è normale, loro hanno cercato di arrivare al pareggio: non ho mai visto una squadra dominare per 90 minuti. Capita di doversi difendere, sono contento dell’approccio mentale dei ragazzi e di aver vinto ”.

Vado avanti per il mio lavoro, sono giovane però devo migliorare e lo stiamo facendo giorno dopo giorno. Non dobbiamo accontentarci di giocare le partite tanto per farlo nonostante fossimo già qualificati, stasera avevamo bisogno di fare una partita da squadra ed è stata fatta. E' un segnale positivo che dovevamo avere per noi stessi".