Kahn: "Buffon? Ha 50 anni, Neuer invece può giocare ancora a lungo"

Il dirigente ed ex portiere del Bayern Monaco, in vista della finale di Champions League contro il PSG, esalta Manuel Neuer e fa ironia sull'età di Gigi Buffon.

Domenica sera si giocherà la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-German. Oliver Kahn, ex numero 1 e ora dirigente dei bavaresi, ai microfoni di Sport1 è abbastanza fiducioso in vista dell'atto conclusivo delle Final Eight di Lisbona.

Il Bayern Monaco è guidato da un tecnico, Flick, che trova sempre il modo e le parole giuste per arrivare ai suoi calciatori e motivarli a volere di più. Questo è il segreto delle grandi squadre. Sappiamo la forza del Paris Saint-Germain, ma noi conosciamo i nostri punti di forza.

Kahn, che ha vinto una Champions proprio con il Bayern nel 2001, si sofferma poi sull'importanza di avere un portiere come Manuel Neuer tra i pali lanciando anche una frecciatina ironica a Gigi Buffon:

Quando un portiere invecchia non peggiora, anzi. Neuer ha 34 anni e può giocare ancora a lungo. Buffon? Beh, quanti anni ha? Presto 50…

