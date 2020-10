La prima gioia in Champions Legaue per Moise Kean, la prima doppietta, la sua seconda consecutiva con la maglia del PSG. L'ex Juventus è il protagonista assoluto della sfida contro il Basaksehir, avversario sulla carta modesto ma che nella serata di Istanbul non aveva alcuna intenzione di regalare punti ai campioni di Francia. I tuchi, infatti, reggono per oltre 60 minuti al pressing francese, sfiorando in più di un'occasione anche il vantaggio trascinati dal loro capitano Visca, l'uomo più pericoloso dei suoi. Nel secondo tempo, però, viene fuori l'esperienza e il talento dei singoli, con Mbappé autentica spina nel fianco della difesa e Moise Kean finalizzatore: è lui a sbloccare la sfida dopo 64 minuti sugli sviluppi di un corner. PSG che non può contare su Neymar - sostituito al 26esimo dopo un problema all'inguine - e allora, a trascinare il PSG alla prima vittoria di questa edizione della Champions ci pensa ancora Kean: contropiede fulmineo dei ragazzi di Tuchel, che il classe 2000 azzurro finalizza in gol per il definitivo 0-2. Parigini che salgono a quota 3 punti in classifica, Basaksehir fermo all'ultimo posto del girone H ancora a secco di vittorie.