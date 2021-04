ha votato all’unanimità per la riforma della nuova Champions League. La competizione prenderà il via dall’edizione del 2024 e porterà al suo interno un completo stravolgimento della formula. Andiamo a vedere le novità. In 24 ore è cambiato il calcio. E, comunque vada a finire, non tornerà più come prima. Mentre 12 dei club più potenti del mondo fondavano la Superlega , la UEFA aveva in serbo da tempo la risposta. Oggi è diventata ufficiale. Il comitato esecutivo della UEFA in riunione a Montreux. La competizione prenderà il via dall’edizione del 2024 e porterà al suo interno un completo stravolgimento della formula. Andiamo a vedere le novità.

Champions League dal 2024: la nuova formula

Champions League Pep Guardiola nella storia: 8 semifinali di Champions 15/04/2021 A 14:42

Due, immediate, le più clamorose: il numero di squadre e la formula. Si passerà dalle 32 squadre della modalità odierna divise in 8 gironi da 4 a un unico gruppone da 36 squadre.

La Champions League dal 2024 diventerà un sistema insomma simile all’Eurolega di basket, anche se qui la differenza è che tutte non sfideranno tutti.

Il numero di partite garantite per ogni squadra partecipante passa infatti dalle 6 dell’attuale fase ai gironi (3 in casa e 3 fuori), contro le 10 della nuova Champions League (5 in casa e 5 fuori).

Le partite verranno decise tramite il consueto sorteggio diviso per 4 fasce in base al ranking UEFA. Dopodiché inizia la rivoluzione, ovvero il sistema di qualificazione alla fase a scontro diretto.

Le prime 8 classificate passeranno direttamente alla fase a scontro diretto. Le ultime 12 in classifica saranno invece fuori dai giochi. Le squadre classificate invece tra la 9a e la 24a posizione giocheranno un playoff andata/ritorno per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale.

A quel punto le 8 squadre uscite dal playoff si uniranno alle prime 8 della classifica per formare gli effettivi ottavi di finale. Da lì in poi la competizione continuerà come comunemente l’abbiamo conosciuta.

Le altre novità

Questa rivoluzione della Champions apre così a nuovi ingressi – 4 squadre in più rispetto all’attuale formula – e prevede anche eventuali wild-card per le squadre d’elite che non avranno raggiunto la competizione. Evidente come la nuova formula preveda più partite e di conseguenza si aspetta di raccogliere più denaro dal punto di vista dei diritti televisivi. La nuova Champions League promette più denari alle squadre partecipanti, ma richiede anche più partite. Con questa rinnovata formula che prenderà il via dal 2024/25 il vincitore della competizione si troverà come minimo ad aver giocato 17 partite per alzare la coppa, 4 in più dell’attuale formula. Nel caso ad alzarla fosse poi una squadra classificata nella fase a gironi tra il 9° e il 24° posto le partite diventerebbero addirittura 19: di fatto come un intero girone di un campionato nazionale a 20 squadre.

Questa è però la risposta della UEFA alla minaccia, rivelatasi poi tale, di alcuni club di fondare una nuova lega d’elite a sé stante. Vedremo cosa succederà in futuro. Nel mentre la UEFA ha sferrato il suo contrattacco.

Ancelotti: "Vorrei portare l'Everton in Champions League"

Champions League Liverpool-Real Madrid 0-0, 5 verità: Zidane, pragmatismo al potere 15/04/2021 A 08:07