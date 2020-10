Akpa è subentrato sempre in queste gare: "Non mi aspettavo quando ho firmato che il mio ambientamento sarebbe stato così veloce. Ringrazio Inzaghi, ma devo dimostrare ancora tanto. Dare il massimo per tutti, per la società, il mister e i tifosi. Speriamo di continuare al meglio". Accolto alla grande dal gruppo: "Scherziamo sempre con i compagni, c’è tanta unione e lo si è visto col Dortmund. C’è una bella atmosfera nello spogliatoio".

Tanti recuperi palla del centrocampista contro i tedeschi martedì sera e anche la rete: "Non ero sicuro di fare gol, Ciro mi ha fatto un assist perfetto, migliore del mio gol e lo ringrazio. Dopo la partita ho visto i miei bambini dopo tre settimane, ho festeggiato con loro, ma non ho molto tempo per pensarci. E’ un grande momento per me, ma fra tre giorni c’è il Bologna e devo essere concentrato solo su questo. Bisogna mantenere la continuità sabato pomeriggio, è fondamentale".