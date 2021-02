Lazio-Bayern Monaco, match valido per gli ottavi di finale di andata della Champions League 2020/21, si é concluso con il punteggio di 1-4. A segno Lewandowski, Musiala, Sané nel primo tempo, autorete di Acerbi e gol della bandiera di Correa nella ripresa. Il risultato dell'Olimpico certifica la differenza di valore tra le due formazioni e rende praticamente certa la qualificazione ai quarti per i bavaresi. Gara diretta da Orel Grinfeeld, resa della squadra di Simone Inzaghi, ennesima grande prova europea di quella di Flick. Sull'1-0 Bayern proteste biancocelesti per una decisione arbitrale: Milinkovic-Savic era andato giú in area per un contatto molto dubbio con Boateng, non ravvisato dal direttore di gara.