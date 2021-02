Ostacolo durissimo pe la Lazio di Simone Inzaghi che affronta il Bayern Monaco campione d'Europa in carica nella doppia sfida a eliminazione diretta valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il match d'andata è in programma alle 21 all'Olimpico, mentre il ritorno si disputerà in Germania mercoledì 17 marzo. Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due squadre. La Lazio è reduce dal successo per 1-0 sulla Sampdoria in campionato: 3 punti preziosi che hanno consentito ai biancocelesti di portarsi a -1 dal quarto posto occupato dalla Roma. Ultimo turno di Bundesliga amaro invece per il Bayern, che ha perso 2-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte e ha visto ridursi a 2 i punti di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice, il Lipsia.