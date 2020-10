Lazio-Borussia Dortmund: probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Morey, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Brandt, Sancho; Haaland. All. Favre

Le statistiche della partita

Lazio e Borussia Dortmund si sono già incontrate due volte in Europa, con i biancocelesti capaci di eliminare i tedeschi nei quarti di finale della Coppa EUFA nel 1994/95 (0-1 e 2-0). In Champions League, la Lazio ha affrontato rivali tedesche in altri due stagioni, entrambe nella fase a gironi: due pareggi contro il Bayer Leverkusen nel 1999/00, mentre hanno vinto in casa e perso in trasferta contro il Werder Brema nel 2007/08.

Il Borussia Dortmund ha perso ognuna delle ultime tre trasferte in Champions League in Italia: la sua ultima vittoria in territorio italiano è stata contro il Milan nel marzo 2003 con Jan Koller che segna l'unico gol della partita (1-0).

La Lazio gioca la sua prima Champions League dalla stagione 2007/08, quando sono stati eliminati nella fase a gironi. Nessun giocatore ha fatto più partite in competizione per la squadra italiana che l'attuale allenatore: Simone Inzaghi (31), che è anche il miglior cannoniere della competizione (15).

Il Borussia Dortmund ha perso le ultime tre trasferte di Champions League. L'ultima volta che lo ha fatto in quattro partite è stato nel maggio 1993 in Coppa UEFA.

La Lazio ha perso otto delle ultime 10 partite in competizioni UEFA per club (2V), una in più rispetto alle precedenti 46 partite (7 sconfitte), essendo tutte in Europa League.

Il Borussia Dortmund partecipa alla sua quinta stagione consecutiva in Champions League League, essendo la terza squadra tedesca a farlo dopo il Bayern Monaco (13 di fila dal 2008/09 ad oggi) e Werder Bremen (5 tra il 2004/05 e il 2008/09).

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato quattro gol nella fase a gironi del Champions League 2014/15 con il Borussia Dortmund. La Lazio è la quarta squadra di Immobile nella competizione (Juventus, Dortmund e Siviglia), in 15 partite. Solo Burak Yilmaz ha giocato per quattro squadre in meno partite (9).

Solo Robert Lewandowski (10) ha segnato più gol nella fase a gironi Champions League 2019/20 rispetto a Erling Haaland (8). L'attaccante del Dortmund ha in media un gol o assist ogni 50 minuti nella competizione (10 gol e un assist).

Il nuovo acquisto del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, può diventare il quarto più giovane giocatore inglese a giocare in Champions League e il più giovane dopo Ainsley Maitland-Niles nel 2014 (17a 102d). Se Bellingham e Jadon Sancho giocheranno, sarà dal primo tempo di Real Madrid-Arsenal nel febbraio 2006 (Woodgate e Owen) che vedremo due inglesi che giocano per una squadra non inglese in Champions League.

