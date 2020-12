Lazio-Bruges, ultima giornata del gruppo F di Champions League, è terminato con il punteggio di 2-2 all'Olimpico. Sfida arbitrata da Cüneyt Çakir (Turchia). Con questo risultato, la formazione di Simone Inzaghi si qualifica agli ottavi di finale come seconda nel girone alle spalle del Borussia Dortmund, mentre il Bruges di Clement si accontenta dell'Europa League. A segno Correa, Vormer, Immobile e Vanaken, espulso Sobol e traversa di De Ketelaere nel finale. Vediamo ora i voti ai protagonisti del match.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 5,5 – Sul gol di Vormer non è perfetto: si fa sfuggire la conclusione da fuori di Lang, insidiosa già di per sé e a maggior ragione con il pallone scivoloso.

Luiz FELIPE 5,5 – In avvio di partita è attento, ma nella ripresa ne combina una dopo l'altra: si perde Vanaken sul gol del 2-2 e commette un ingenuo fallo al limite dell'area che per fortuna i suoi non pagano a caro prezzo.

Wesley HOEDT 5 – Nel finale di primo tempo compie un ottimo intervento di testa, ma dopo aver commesso un paio di gravi errori in uscita in avvio di partita. (Dal 46’ Stefan RADU 6 - Un tempo di ordinaria amministrazione, senza squilli ne ingenuità).

Francesco ACERBI 6,5 – Nel primo tempo gioca sul centrosinistra ed è un fattore anche in spinta, con l'ingresso di Radu si sposta al centro e amministra la retroguardia.

Manuel LAZZARI 7 – Fa letteralmente impazzire Sobol, costretto a spendere il giallo dopo pochi secondi. Ma è solo il primo di tre falli sull’esterno biancoceleste: al 35’ l'ucraino viene graziato da Çakir, al 39’ viene giustamente espulso. Quando è in formato Express, Lazzari è un giocatore di livello assoluto.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 – Gran partita del serbo, che lega i reparti, si butta negli spazi, gestisce il pallone con la solita classe ed è anche una pedina importante in copertura.

Lucas LEIVA 6,5 – Silenzioso, ma fondamentale a maggior ragione in sfide in cui l'esperienza esercita un ruolo determinante. Recupera diversi palloni che danno il via a ripartenze della Lazio. (Dal 75' Gonzalo ESCALANTE 5 - Entra malissimo: una sua palla persa rischia di mandare in porta il Bruges).

Luis ALBERTO 6 – Nel primo tempo è tra i migliori, da una sua conclusione nasce il vantaggio di Correa. Nella ripresa si addormenta come tutta la squadra ed è troppo lezioso. (Dal 75' Jean-Daniel AKPA AKPRO S.V.)

Adam MARUSIC 5,5 – L'avvio di partita è complicato, con una sanguinosa palla persa sulla trequarti. Nella ripresa cresce in spinta, anche se manca concretezza nelle giocate nei pressi della porta.

Joaquin CORREA 6,5 – Sblocca la partita con un tap-in facile facile che nasce da un velo delizioso per liberare Luis Alberto. Ma anche lui nella ripresa potrebbe essere più incisivo. (Dall'86' Andreas PEREIRA S.V.)

Ciro IMMOBILE 6,5 – Trascina i suoi fin dalle prime battute, si procura il rigore e lo trasforma. Anche nella ripresa è il punto di riferimento, ma il gol sbagliato sul 2-1 poco prima del 2-2 rischia di essere pesante. (Dal 75' Felipe CAICEDO S.V.)

All. Simone INZAGHI 6,5 – Ottimo approccio dei suoi e tanto potenziale, ma il finale non può che dar da pensare al tecnico. Alla sua Lazio manca il killer instinct e per poco la frittata non è completata. Bene la qualificazione, ma per diventare una grande serve ancora uno step.

Le pagelle del Bruges

Mignolet 6; Clinton Mata 5 (dal 84' Van Der Brempt S.V.), Kossounou 6, Ricca 5,5, Sobol 4; Vormer 6,5, Vanaken 6,5, Balanta 5,5 (dal 77' Rits S.V.); De Ketelaere 6, Lang 6,5 (dal 42' Deli 5,5), Diatta 5,5 (dal 84' Okereke S.V.). All. Philippe Clement 6.

