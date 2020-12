Vediamo insieme i possibili calciatori titolari e tutte le statistiche più importanti della sfida di Champions League che vede di fronte Lazio e Bruges allo stadio Olimpico di Roma agli ordini del signor Cüneyt Çakir.

Champions League Simone Inzaghi: "Per la Lazio è una finale per la storia" 4 ORE FA

Lazio-Bruges: probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; J.Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

BRUGES (4-1-3-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Mechele, Ricca; Balanta; Dennis, Vanaken, Vormer; De Ketelaere, Lang. All. Philippe Clement

Arbitro: Cüneyt Çakir (Turchia)

Classifiche e risultati

Le statistiche della partita

Lazio e Bruges si sono affrontate solo una volta nella propria storia, ovvero all'andata, nella gara terminata 1-1 in Belgio. I biancocelesti hanno sempre vinto contro squadre belghe nelle gare casalinghe: 2-1 con l'Anderlecht nella seconda fase a gironi di Champions nel 2001, e 2-0 allo Zulte Waregem nella fase a gironi di Europa League nel 2017. Il Bruges non ha mai vinto nelle ultime quattro trasferte contro squadre italiane: l'ultimo successo fu quello contro il Milan per 1-0, nel 2004, con gol di Mendoza a San Siro. Il Bruges ha però vinto all'Olimpico nella sua storia: era il ritorno degli ottavi di Coppa UEFA nel '78, con i belgi che vinsero per 1-0 contro la Roma grazie al gol di Raoul Lambert.

Dovesse vincere, il Bruges otterrebbe la prima storica qualificazione ad una fase ad eliminazione di Champions League (all'ottavo tentativo). Il record appartiene al PSV Eindhoven che ci impiegò 9 volte prima di qualificarsi oltre la fase a gironi. La Lazio è però imbattuta in questo girone e se dovesse “portare a casa la pelle”, si qualificherebbe per la prima volta agli ottavi di finale. Nella stagione 1999-2000 la Lazio giunse ai quarti, ma all'epoca c'era ancora la doppia fase a gironi (anche in quel caso la Lazio chiuse il primo girone da imbattuta).

Ciro Immobile dopo il gol in Borussia-Dortmund-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

La Lazio, però, subisce gol consecutivamente da 16 gare in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi si affiderà ovviamente a Ciro Immobile che ha segnato la bellezza di 7 gol nelle ultime 8 presenze in Champions. L'attaccante della Nazionale, inoltre, ha trovato 4 reti proprio in questa stagione su tre presenze in Europa.

Dall'altra parte, l'uomo da seguire sarà Hans Vanaken che ha trovato il suo decimo gol in carriera in competizioni internazionali (Champions League e Europa League) con l'ultima rete realizzata allo Zenit San Pietroburgo.

Immobile: "Critiche in Nazionale? Mi scivolano addosso"

Calcio FIFA Best 2020: c'è Ronaldo, manca la Scarpa d'Oro Immobile 25/11/2020 A 10:39