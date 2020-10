"Voglio ringraziare Florenzi per le bellissime parole che ha speso per me, ma anche il mister e lo staff. Io ho raggiunto una maturità tale da lasciarmi scivolare le critiche addosso , ho sbagliato un gol dove tutti si aspettavano che l’avrei buttata dentro. Io sono soddisfatto e fiero di quello che faccio per la mia Nazionale, esco con la maglia sempre sudata di sudore".

E' questa la risposta che Ciro Immobile rivolge alle critiche ricevute in nazionale dopo il gol sbagliato a tu per tu con Cillessen. Il nativo di Torre Annunziata si è messo alle spalle l'errore e punta dritto alla partita con il Dortmund : sarà sfida frontale contro Haaland .

Una sfida doppiamente difficile considerato il momento negativo dei biancocelesti: sabato la squadra ha perso per 3-0 in quel di Genova.

"La consapevolezza, l’unione, la compattezza, sono le cose che ci hanno sempre contraddistinti. La squadra era un po’ triste dopo Genova per via del risultato, ma siamo tutti emozionati ed orgogliosi per l’esordio in Champions, non penso che la testa sia ancora a Marassi. Ci prendiamo le critiche, ma guardiamo avanti. Nemmeno lo scorso anno siamo partiti alla grandissima".