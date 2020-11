"Sappiamo dell'importanza della partita, era un nostro obiettivo passare il girone. Mancano tre partite e ne abbiamo fatte tre nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra forte, di qualità, che recupererà giocatori importanti. Ci vorrà una gara di carattere e di continue scelte giuste". Così, alla vigilia di Lazio-Zenit San Pietroburgo, Simone Inzaghi inquadra la sfida che mette in palio punti pesantissimi e forse decisivi per i biancocelesti in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: "Dobbiamo recuperare energie e non sbagliare l'approccio, la partita di sabato a Crotone è stata dispendiosa", avverte il tecnico della Lazio.

Sulla Lazio spesso sottovalutata

"Non ci danno mai per favoriti, siamo abituati. In questi anni siamo cresciuti sempre e abbiamo portato a casa trofei, all'inizio di questa stagione abbiamo avuto qualche difficoltà per il calendario tosto e le tantissime defezioni. Se non parlano di noi, comunque, non mi dispiace: siamo consapevoli di poter competere e dire la nostra con tutti a disposizione".

La situazione tamponi

"L'unica notizia certa è che ci sarà di nuovo Luiz Felipe, un giocatore importante ma che è fermo da più di 10 giorni. Deciderò se impiegarlo dall'inizio".

Luis Alberto, caso chiuso

"Ha dimostrato negli anni cosa rappresenta per la Lazio. Ha dato grandissime risposte in campo ed è normale che ci aspettiamo conferme anche fuori dal campo, ma non ho dubbi su questo. Ho parlato con lui, è sereno e motivato per far sì che le cose vadano sempre meglio".

Simone Inzaghi senza voce: "Bravi Parolo e Fares"

