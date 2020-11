Lazio-Zenit, sfida valida per la quarta giornata del girone F della Champions League, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma martedì 24 novembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I biancocelesti di Simone Inzaghi, imbattuti da sette turni tra Italia ed Europa, provano a mettere al sicuro il passaggio alla seconda fase con il match casalingo contro gli ultimi in classifica. L'ultimo turno di campionato ha visto una bella vittoria contro il Crotone per 2-0 sotto il diluvio calabrese. Nel match d'andata in Russia la sfida è terminata 1-1 con la rete in extremis con Caicedo in risposta ad Erokhin, però i capitolini sono imbattuti in Europa e con 5 punti in classifica. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Champions League.