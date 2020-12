1) Inter, che rimpianti per le prime 4 giornate

Il primo passo è compiuto. Ora servirà il secondo, ovvero battere anche lo Shakhtar e sperare che la radiolina gracchi buone notizie da Madrid, ma intanto l'Inter è ancora in corsa. Il classico finale vietato ai deboli di cuore, come già accaduto l'anno scorso e pure due anni fa. Un epilogo che i nerazzurri si sarebbero evitati, se solo non avessero deciso di complicarsi maledettamente la vita da soli nelle prime 4 giornate del raggruppamento. Dagli errori di Vidal nell'andata contro il Gladbach alle palle gol sprecate in casa dello Shakhtar, per non parlare degli zero punti contro un Real Madrid ampiamente battibile. Due punti conquistati su 12 disponibili. Rimorsi e rimpianti. Ma altrimenti non sarebbe l'Inter.

2) Tutte possono ancora passare: è un girone pazzo

L'Inter ha battuto il Borussia Mönchengladbach, che ha strapazzato con 10 gol lo Shakhtar, che ha superato sia all'andata che al ritorno il Real Madrid, che ha conquistato 6 punti su 6 contro l'Inter. Non è una filastrocca: è la situazione del gruppo B, uno dei più pazzi ed equilibrati che la Champions League ricordi. Anche grazie a una tale mancanza di certezze la squadra di Conte è ancora in corsa nonostante un avvio da censura. E all'ultima giornata sono in programma Real-Gladbach e Inter-Shakhtar. Niente pronostici, per carità.

3) Lukaku sa essere dominante anche nelle partite che contano

Qualcuno indica nella mancanza di incisività nelle grandi serate il limite di Romelu Lukaku. Segna solo alle piccole, dicono. Fa il leone nelle partite facili. Bene: nulla di meglio di una doppietta in una partita così, quella che tiene l'Inter aggrappata con le unghie e con i denti alla speranza di passare agli ottavi, per smentire gli scettici. Riposato dagli 80 minuti trascorsi in panchina a Reggio Emilia, il gigante belga ha semplicemente dominato in campo. Trovando la doppietta che può cambiare la stagione nerazzurra e indirizzando la gara nel momento più propizio. A Praga, un anno fa, era accaduta la stessa cosa. E ora il belga dovrà ripetersi contro lo Shakhtar, in un'altra serata da dentro o fuori, per completare l'opera.

4) Scossa Hakimi, conferma Darmian: che bel duello sulla fascia

Le potenzialità di Achraf Hakimi le conosciamo bene, sin dai tempi del Real Madrid e soprattutto del Borussia Dortmund. E dunque è una bella notizia vedere il marocchino, autore dell'assist per il tris di Lukaku, sfruttare al meglio lo scampolo di partita concessogli da Conte, che ieri aveva giustificato il suo netto calo di rendimento col fatto che “in Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto a Inghilterra e Germania”. Occhio, però, perché a contendergli il posto c'è Matteo Darmian, nuovamente positivo come a Reggio e bravo nel trovare il pertugio per lo 0-1. Oggi un titolare vero, su quella fascia, non c'è. Tutti sulla corda: chi è nelle migliori condizioni va in campo. Un bel duello.

5) Il problema difensivo non è ancora stato risolto

Skriniar si perde Plea, Bastoni è un po' troppo avventato nei disimpegni. Altri due gol al passivo, che potrebbero essere tre se la gamba di Embolo non fosse davanti a tutti sul tiro del 3-3 annullato a Plea. Gira e rigira, almeno una rete a partita l'Inter la subisce sempre. Se non un paio. Un problema che si trascina dall'inizio della stagione e che sta ormai diventando assillante. Un rompicapo a cui Conte deve forzatamente trovare una soluzione. Non sempre basterà Lukaku per togliere le castagne dal fuoco.

