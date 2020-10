1) Pazza Inter. E autolesionista

Un tiro e mezzo, due gol. Se la matematica non è un'opinione, a volte nel calcio può diventarlo. Specialmente quando una squadra ha tutto per portare a casa il risultato pieno ma, in un impeto di follia e autolesionismo, concede due reti una più banale dell'altra all'avversaria a causa di altrettante ingenuità difensive: prima de Vrij sbaglia completamente il disimpegno e Vidal sgambetta Thuram in area, quindi lo stesso cileno si lascia passare alle spalle Hofmann, che ringrazia e va a segno. Senza quel paio di generosi regali, difficilmente il fumoso Borussia Mönchengladbach avrebbe impensierito concretamente Handanovic. E invece ha rischiato di espugnare San Siro.

Inter-Borussia Monchengladbach - Il gol dei tedeschi Credit Foto Getty Images

2) Lukaku anima dell'Inter: non tradisce mai

Altri due gol, il quinto e il sesto di una stagione iniziata a mille all'ora. Romelu Lukaku apre, Romelu Lukaku chiude. Salvando l'Inter da una sconfitta ai limiti dell'incredibile, per come si è snodato il match. Se Big Rom manca, e per fortuna di Conte non manca praticamente mai, sono dolori. Lukaku rappresenta per l'Inter quel che Cristiano Ronaldo è per la Juventus: un punto di riferimento assoluto. Un gigante che tiene impegnato più di un difensore, il pivot che ti fa salire la squadra e un secondo dopo è all'interno dell'area per sparare a rete. Fanno 40 reti in 56 presenze a Milano: numeri strepitosi per un centravanti che a Manchester pareva l'ombra di se stesso. E che oggi, al contrario, è una garanzia in un momento in cui poco o nulla pare girare per il verso giusto.

3) Darmian non vuol far rimpiangere Hakimi

Matteo Darmian non è Achraf Hakimi e non ha la medesima risonanza mediatica del marocchino, ma vuole sfruttare nel migliore dei modi la chance offertagli dall'Inter. Titolare dell'ultim'ora a causa della positività al Covid-19 del compagno, l'ex esterno del Parma si è fatto trovare pronto. Un mezzo assist per il gol di Lukaku, un gol sfiorato nel finale, tante iniziative più che interessanti sulla destra. Toccherà a lui anche nelle prossime gare di campionato e Champions League, ma Conte non se ne fa un problema: Darmian ha tutta l'intenzione di non far rimpiangere Hakimi.

4) Girone equilibrato: non ci sono solo Inter e Real

Real Madrid clamorosamente battuto in casa dallo Shakhtar nella gara delle 18.55. Inter stoppata, sempre a domicilio, dal Borussia Mönchengladbach in quella delle 21. Due risultati che sconvolgono le bollette e pure le previsioni sull'andamento del girone B, che promette di essere infuocato e intricato fino all'ultima giornata. Le favorite rimangono Inter e Real, per storia, rosa e qualità, ma tedeschi e ucraini hanno intenzione di provare il colpo. Ci sarà da battagliare.

El Madrid naufraga ante el Shakhtar Credit Foto Getty Images

5) Clean sheet, che miraggio

C'era una volta un'Inter che costruiva un bunker davanti alla propria porta, fondando il proprio modello calcistico sulla fase difensiva e lasciando filtrare solo pochi spifferi davanti ad Handanovic. E oggi c'è questa Inter, che ha già beccato 10 gol nelle prime 5 partite ufficiali della nuova stagione: due a partita. Uno sproposito per le squadre di Conte. Tema già toccato dopo il derby e nuovamente d'attualità, seppur con sfumature diverse, dopo il 2-2 col Borussia. In un modo o nell'altro, la palla nella porta nerazzurra entra costantemente. Anche quando, come ieri sera, non esistono nemmeno i presupposti. Ed è il primo aspetto sul quale il tecnico dovrà soffermarsi nelle prossime settimane.

