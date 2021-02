===Le pagelle del BARCELLONA===

TER STEGEN 7 - Un paio di errori gravi sui rinvii con i piedi: glieli perdoniamo. Una prodezza assoluta su Kurzawa nel primo tempo, un'altra su Kean nella ripresa. E altri interventi discreti. Senza di lui sarebbe finita tanto a poco.

DEST 4 - Mbappé lo mette in imbarazzo. Altro passo il francese, quando si allarga non lo prende mai. 70 minuti di pura sofferenza. (Dal 71' MINGUEZA 5,5 - Nel finale, in tempo per vedere un altro gol di Mbappé)

PIQUÉ 4,5 - Lento e un po' fuori fase. Si vede che é stato fuori a lungo. Fase finale della carriera. (Dal 78' PUIG SV)

LENGLET 4,5 - Di testa sicuro, quando viene puntato va in difficoltá. Mbappé nel primo tempo lo salta in occasione del gol. Si perde Kean sulla punizione del 3-1 PSG.

JORDI ALBA 5 - Moise Kean osso duro e difficile da tenere. Prova a cavarsela con il senso della posizione, non ci riesce.

DE JONG 6 - Si procura il rigore del vantaggio, si inserisce sempre e gioca molto alto, come richiesto da Koeman. Cala nel secondo tempo.

BUSQUETS 5 - Solito mediano davanti alla difesa. Non illumina, non dá equilibrio, non gioca bene. (Dal 78' PJANIC SV)

PEDRI 5,5 - Un po' emozionato e un po' impreciso. Nel primo tempo fatica contro la mediana parigina. (Dal 78' TRINCAO SV)

DEMBÉLÉ 5 - Si divora un gol nella prima frazione, ha una bella corsa, ma poca qualitá quando aziona il suo mancino.

MESSI 5,5 - A ritmo alternato. Freddissimo sul rigore, duetta con Griezmann. Non impressiona, non riesce a cambiare passo. Insomma.

GRIEZMANN 5,5 - Alcune buona giocate, ma poca concretezza. (Dal 85' BRAITHWAITE SV)

ALL. KOEMAN 4,5 - Barcellona messo male dietro, colpito da fermo e in contropiede. Davanti poche soluzioni, Dest scelta sbagliata.

===Le pagelle del PSG===

NAVAS 6 - Non deve compiere grandi interventi, per poco nel finale non la combina grossa calciando addosso a Griezmann.

FLORENZI 6,5 - A destra. Se Griezmann lo punta, fatica a tenerlo. Cresce col passare dei minuti e l'azione del secondo gol catalano parte da una sua incursione. (Dall 88' KEHRER SV)

MARQUINHOS 7 - Strapotere fisico, sicuro e leader. Ha fatto passi da gigante in questi anni.

KIMPEMBE 6,5 - Si fa guidare da Marquinhos e non demerita.

KURZAWA 5,5 - Fallo ingenuo su De Jong: rigore. Meglio davanti, quando azione Mbappé e impegna Ter Stegen.

GUEYE 5 - Ammonito subito, rischia due volte il secondo giallo. Non si sa gestire e infatti viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' HERRERA 6,5 - Bene nella ripresa, mette ordine,verticalizza, gioca di prima)

PAREDES 7,5 - Cervello fine, non perde mai la posizione, trova alcuni passaggi geniali. Molto bene.

KEAN 7,5 - Ha l'argento vivo addosso. Frizzante, brillante, sempre pronto a scattare. Il gol é un premio meritato alla prova offerta. (Dal 85' DANILO SV)

VERRATTI 7 - Assist sublime di esterno per Mbappé-gol. Gioca tra le linee, con classe, molto alto e verticalizza sempre. Ottima prova. (Dal 73' DRAXLER 6,5 - Sua la ripartenza, con assist vincente, per il quarto gol parigino)

MBAPPÉ 9 - Impressionante. Tripletta da campione, giocate da fuoriclasse in serie. Un altro livello rispetto a tutti. Passaggio di consegne con Messi.

ICARDI 6,5 - Poco deciso sottoporta. Punto di riferimento offensivo e bravo nelle sponde.

ALL. POCHETTINO 7,5 - PSG perfetto nonostante le assenze di Neymar e Di Maria. Bene dietro, sempre pericolosi i suoi davanti. Dá libertá a Mbappé e viene ripagato. Gran lavoro con Kean, che ha anche imparato ad aiutare in fase difensiva.

