=== Bayern Monaco ===

Manuel NEUER 6: serata tutto sommato tranquilla. Qualche incertezza sulla rete a inizio ripresa di João Félix, per sua fortuna invalidata.

Benjamin PAVARD 7: numerosi salvataggi e inserimenti offensivi. Il alterale destro francese è tra i migliori in campo.

Dal 73' Bouma Sarr 6: ha vita semplice in uno spezzone di gara ormai in ghiacciaia a favore dei bavaresi.

Nklas SÜLE 7: granitico in difesa, sullo 0-0 colpisce anche un palo clamoroso sottoporta.

David ALABA 7: almeno un paio di salvataggi importanti, specie quando "c'era partita", nella prima mezz'ora di gioco.

Lucas HERNANDEZ 6: tanta corsa ma non sempre "mirata" lungo l'out si sinistra.

Joshua KIMMICH 7: suo l'assist per Coman per il gol che stappa l'incontro e tante geometrie dalla mediana teutonica.

Leon GORETZKA 7,5: la sua staffilata al 41' vale il momentaneo 2-0. L'ex Schalke è il solito motorino della metà campo bavarese. Al top.

Leon Goretzka Credit Foto Getty Images

Dall'83' Javi Martinez: sv.

Thomas MÜLLER 7,5: non segna ma fa segnare. Con la sua solita classe e precisione.

Dall'83' Alphonso Davies: sv.

Correntin TOLISSO 7: bordata imparabile, la sua, in occasione dal 3-0. Da stropicciarsi gli occhi.

Corentin Tolisso of Bayern Munich celebrates with teammates Credit Foto Getty Images

Kingsley COMAN 8: un assist, una doppietta. Suo il primo gol della nuova stazione in Champions del Bayerm, esattamente come l'aveva chiusa, in trionfo contro il PSG. L'impressione è che l'ex Juve sia veramente diventato un top player.

Kingsley Coman of FC Bayern Munich celebrates with teammates Credit Foto Getty Images

Dal 73' Douglas Cosata 6: da un ex Juve all'altro, che però non trova occasioni per rendersi ficcante là davanti. D'altra parte, al suo ingresso la gara era già sul punteggio di 4-0.

Robert LEWANDOWSKI 6,5: non segna, e questa è una notizia, ma là davanti fa sportellate e si sbatte tantissimo.

Robert Lewandowski of FC Bayern Munich is challenged by Renan Lodi of Atletico de Madrid Credit Foto Getty Images

Dall'82' Eric Maxim Choupo-Moting: sv.

Mister Hans-Dieter FLICK 8: ennesima goleada sotto la sua gestione (che dura da appena un anno): gestore semplicemente perfetto dell'ambiente Bayern.

=== Atletico Madrid ===

Jan OBLAK 5,5: sostanzialmente incolpevole sui gol subiti, appare un po' incerto nelle uscite.

Kieran TRIPPIER 5: particolarmente spento lungo la destra. L'ex Tottenham delude su tutti i fronti.

Stefan SAVIC 5,5: prova a rimediare agli erroracci del compagno di reparto Felipe, ma non sempre ci riesce.

El Atleti cae goleado ante el Bayern Credit Foto Getty Images

FELIPE 4: il centrale difensivo ex Porto va totalmente in balia di Coman. In netta difficoltà sia in fase di marcatura che di disimpegno.

Renan LODI 6: più propositivo, sulla sinistra, rispetto a Trippier. Se non altro, nel corso della prima mezz'ora, confeziona qualche suggerimento interessante.

Marcos LLORENTE 6: senza particolari squilli lungo la destra. In fase di ripiego, Coman gli sfugge in continuazione.

Dal 79' Thomas Lemar: sv.

Héctor HERRERA 5: falloso oltremodo, viene comunque fatto su come un calzino dai dirimpettai del Bayern.

KOKE 4,5: quasi irriconoscibile. Totalmente spaesato in mediana.

Dal 79' Lucas Torreira: sv.

Yannick CARRASCO 5,5: sembra frizzante nei primi minuti. Poi finisce per perdersi e, là davanti, per sprecare un contropiede colossale nel corso della ripresa.

Dal 76' Vitolo 5,5: pochi spunti in fase offensiva. Punge poco, in uno spezzone di gara ormai compromesso.

Luis SUAREZ 5,5: un paio di conclusioni nel primo tempo, desaparecido nella ripresa. Il Pistolero deve ancora crescere molto sotto l'aspetto fisico.

Dal 75' Angel Correa 5,5: tocca pochissimi palloni.

João FELIX 6,5: gli annullano un gol per un fuorigioco di Suarez. E' l'unico che prova a costruire qualcosa di buono.

Mister Diego Pablo SIMEONE 6: il suo Atléti vive un periodo decisamente grigio. E i riflessi della Liga si sono inevitabilmente perpetuati al cospetto dello squadrone campione d'Europa.

