Juan CUADRADO 7 - Bene a destra. Altro assist per Morata, diverse cavalcate degne di nota. Uno dei migliori in questo inizio di stagione della Juventus. ( Dal 76' FRABOTTA SV )

Federico CHIESA 6 - Volenteroso, generoso, sempre in movimento. Non riesce ad andare al tiro in modo pericoloso. ( Dal 76' BERNARDESCHI SV )

ARTHUR 6 - Un po' lento e un po' troppo scolastico. Gioca sempre in orizzontale, ma non sbaglia alcun pallone chiave. Esce a sorpresa durante l'intervallo, probabilmente a causa di un problema intestinale. ( Dal 46' BENTANCUR 6,5 - Porta dinamismo, verve, grinta. Buon secondo tempo)

Aaron RAMSEY 6 - Primo nel pressing, primo a rincorrere l'uomo. Tecnica di alto profilo, passaggi sempre intelligenti. Poi un infortunio muscolare, un suo grande classico purtroppo per la Juventus. ( Dal 53' McKENNIE 6 - Bene nel match. Convinto, corre, si fa vedere. Ottima pedina per le rotazoni di Pirlo)

Cristiano RONALDO 6 - Non è (e non puó essere) brillante. Però davanti si mette sempre in mostra. Ottimi cenni d'intesa con Morata (incluso un assist per un gol dello spagnolo), alcuni errori di troppo in fase di conclusione.