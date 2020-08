"Il Pallone d'Oro? L'avrei dato a me stesso". Dall'alto dei suoi 55 gol realizzati in 47 partite stagionali con la maglia del Bayern Monaco, Robert Lewandowski si scrolla di dosso ogni tipo di falsa modestia e, in un'intervista a Sportowe Fakty, non nasconde l'amarezza per la decisione di France Football di non assegnare il prestigioso riconoscimento nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto calendari e format delle competizioni.