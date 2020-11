Un'Atalanta sontuosa espugna Anfield per 2-0 grazie al micidiale uno-due Ilicic-Gosens tra il 60' e il 64', ispirato da un monumentale Papu Gomez. Liverpool zeppo di seconde linee, vero, ma con Salah e Mané al loro regolare posto. La Dea si porta a 7 punti, a -2 dai Reds e sempre a braccetto con l'Ajax, vittorioso 3-1 contro il Midtjylland, prossimo avversario a Bergamo. Risultato meritato per Gasperini al cospetto di un Klopp un po' "borioso", che - al di là degli effettivi acciacchi in organico - esagera spasmodicamente col turnover. Ma, come si dice, chi è causa del proprio mal...