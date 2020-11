1) La Lezione del lungimirante Gasp

Semplicemente perfetto. Le indicazioni date alla sua Atalanta sono state ben chiare nell'arco dei 90'. E, anche - e soprattutto - figlie dello choc della gara di andata. Anzitutto, Gian Piero Gasperini alla sua squadra ha chiesto maturità, prudenza. Nel senso di non fidarsi di questo Liverpool, qualsiasi fosse la formazione scelta da Klopp. In fondo, pur pieno di rincalzi, ha rullato 3-0 il Leicester City nell'ultima partita di Premier. Si sta coperti e si scrutano le attenzioni dell'avversario, buttando ogni tanto il naso avanti. Ineccepibile. L'Atalanta colpisce così al momento giusto, salendo progressivamente d'intensità: tra il 60' e il 64' il micidiale uno-due Ilicic-Gosens regala così la super vittoria alla Dea.

Champions League Gasperini: "Risultato meritato, vincere qui ha grande valore" 12 ORE FA

2) Klopp è il vizietto del rischio spregiudicato

Vero, una difesa da reinventare e tanti assenze con cui fare i conti. Ma, proprio per questo, avrebbe probabilmente potuto pensare a una formazione più equilibrata, magari evitando di togliere dal mazzo, di propria sponte, Robertson e Firmino. D'accordo il voler e dover tutelare la squadra in un passaggio complicato, ma il suo stravolgere tutto arbitrariamente (le gare di FA Cup e League Cup insegnano), molto più dei suoi colleghi, non sempre ha il lieto fine.

3) Bentornato Josip

Torna al gol nella serata più bella, importante e incredibile per la Dea. SImbolicamente non poteva "scegliere" occasione migliore. Dopo la grande sofferenza, un sincero e affettuoso bentornato a Josip Ilicic.

La gioia di Josip Ilicic al sesto gol in 10 match di Champions League, Getty Images Credit Foto Getty Images

4) Papu top player vero

Entrambi i gol arrivano da lui, dal medesimo gesto tecnico, quella palla scodellata a giro, con un destro calibratissimo, prima per la scivolata vincente di Ilicic e poi per la sponda di Hateboer, in assistenza a Gosens. Un serbatoio di bel calcio, irrorato dal genio tattico di Gasperini.

Alejandro "Papu" Gomez (Atalanta) ad Anfield contro il Liverpool (Getty Images) Credit Foto Getty Images

5) Dea will never walk alone

Ammettiamolo, abbiamo avuto tutti lo stesso pensiero: chissà cosa sarebbe stata questa sera con la presenza dei tifosi atalantini? Chissà il "delirio" (in senso buono, ovviamente) nel far festa. Supporter che comunque, idealmente, hanno spinto come sempre con forza i propri beniamini dalle proprie case. Arriveranno tempi migliori, in termini di aggregazione, vedrete...

Gasperini: "Liverpool? Andata pesante, ma la Champions è aperta"

Champions League Le pagelle di Liverpool-Atalanta 0-2: Gasp professore 13 ORE FA