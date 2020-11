Liverpool-Atalanta, sfida valida per la quarta giornata del girone D della Champions League, si giocherà ad Anfield di Liverpool mercoledì 25 novembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I nerazzurri di Gasperini, reduci dal pareggio in campionato contro lo Spezia, provano trovare punti preziosi in trasferta per sistemare la propria posizione nel girone. L'ultima vittoria è distante quasi un mese in campionato, mentre in Champions bisogna risalire al 21 ottobre. Nel match d'andata a Bergamo, la sfida è terminata 5-0 per i Reds con le reti di Diogo Jota (tripletta), Salah e Mané. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Champions League.