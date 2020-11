L'Atalanta è un'ottima squadra. Ha un sistema di gioco in cui tutti sanno cosa fare e utilizza gli attaccanti in modo intelligente. Sono bravi a trovare la via del gol, segnano tanto e mi divertono: possiamo imparare molto da loro.

Assomiglia al Leeds. I calciatori sono top e lo scouting anche. Le capacità dei singoli vengono valorizzate da Gasperini in modo incredibilmente intelligente. In generale le squadre italiane sono eccezionali nel difendere, ma l'Atalanta ha anche una straordinaria efficacia offensiva. E' la prima volta che ci giochiamo contro, dovremo essere particolarmente attenti nella fase difensiva, come un blocco unico. Gomez può andare dove vuole, è difficilissimo tenerlo. Cercheremo difenderci al meglio".

"Abbiamo giocato due giorni fa, dobbiamo valutare con lo staff le condizioni dei singoli. Dobbiamo far fronte a diverse situazioni, valutare come tutti certe difficoltà. Siamo solo all'inizio della stagione, quindi non dovremmo pensare troppo a come siamo posizionati nelle diverse competizioni. Ieri è stato un recupero per alcuni e un normale allenamento per gli altri, quindi ora dobbiamo vedere come si sentono i ragazzi oggi. E' abbastanza presto ora e non ho tutte le informazioni. Abbiamo un altro giorno per decidere".