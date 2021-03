Tutto facile per il Manchester City. Dopo il 2-0 dell'andata, a Budapest arriva lo stesso identico risultato nella gara di ritorno contro il Borussia Monchengladbach. La squadra di Guardiola archivia la pratica in meno di 20 minuti, giusto il tempo per De Bruyne e Gundogan di metterla dentro.

Poco da segnalare nel match. Dopo pochi minuti De Bruyne azzecca la staffilata dai 20 metri, al 17'Gundogan mette concretizza davanti al portiere un bel contropiede guidato da Foden. L'incontro in pratica si chiude qui: Embolo crea qualche problemino a Ederson, che però passa una giornata tranquilla. Dall'altra parte Guardiola decide di dare un po' di riposo a tanta gente nella ripresa, e così la partita si spegne e si trascina sino al termine.

Nonostante la partita chiusa, c'è da segnalare il fatto che Guardiola scende in campo senza attaccanti. L'esperimento, già provato sporadicamente nelle settiamane precedenti, funziona, anche se l'intensità del match non è naturalmente irresistibile. Questa però potrebbe essere l'ennesima rivoluzione del tecnico spagnolo, che potrebbe segnare la fine di Aguero in maglia Citizens.

Male, malissimo il Gladbach, da tempo in crisi e venuto a Budapest solo per onore di firma. Sono ben sette le sconfitte di fila. Urge un cambio di rotta.

Tabellino

MANCHESTER CITY: Ederson 6, Walker 6, Dias 6 (dal 69' Laporte 6), Stones 6, Cancelo 5,5 (dal 64' Zinchenko 6), Rodri 6 (dal 63' Fernandinho 5,5), Gundogan 7 (dal 68' Sterling 6), De Bruyne 7, Mahrez 6,5, Foden 6,5, Silva 6 (dal 75' Aguero S.V).

BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Sommer 6, Zakaria 6,5, Thuram 5 (dal 65' Plea 5), Stindl 6 (dall'80' Traoré S.V), Lainer 6, Hofmann 5,5, Bensebaini 6,5 (dall'86' Wendt 5,5), Ginter 5, Elvedi 5,5 (dall'86' Jantschke), Neuhaus 5, Embolo 7 (dal 65' Wolf 5).

GOL: De Bruyne (M), Gundogan (M),

AMMONITI: Cancelo (M), Lainer (B), Fernandinho (M),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Karasev

La cronaca in 8 momenti chiave

05' SOMMER SALVA SU FODEN: Palla lunga per il giovane attaccante che si invola in area e spizza col sinistro, bravo il portiere in tuffo a respingere.

07' GRANDE PARATA DI EDERSON: Tiro dalla distanza di Embolo, deviato da un difensore quel tanto che costringe il portiere a fare una grande parata per mettere in corner.

11' 1-0 CITY! Botta dai 20 metri di De Bruyne che si infila sotto la traversa! Tiro incontenibile.

17' CITY RADDOPPIA CON GUNDOGAN: City raddoppia con una facilità imbarazzante! Contropiede perfetto guidato da Foden, assist per Gundogan che davanti al portiere non sbaglia.

39' DIAGONALE DI EMBOLO: Palla filtrante di Zakaria per Embolo che di sinistro prova il diagonale. Sul fondo di un nulla.

67' BOTTA DI MAHREZ: Bel sinistro dell'ex Leicester da centro area, respinto dal portiere.

78' SINISTRO DI WOLF: Il neo entrato prova la botta di sinistro dal limite, di poco alto sopra la traversa!

90'+2 MAHREZ DAL LIMITE: Ci prova l'attacante a giro dal limite, di poco sul fondo!

La statistica chiave

Non solo Ilkay Gündogan è il capocannoniere del Manchester City in questa stagione con 15 gol, ma è anche il miglior marcatore tedesco nei primi cinque campionati europei di tutte le competizioni nel 2020-21.

Promosso

Kevin DE BRUYNE: tuttocampista per eccellenza. Segna, fa segnare, registra, attaccante, trequartista. E' ovunque e, soprattutto, non sbaglia mai. Perfetto.

Bocciato

Marcus THURAM: In grande crisi. In una partita così difficile e complicata Embolo si mette in luce con diversi tiri e qualche grattacapo creato a Ederson. Lui invece non si vede mai.

