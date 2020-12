Il PSG cala il tris a Old Trafford contro un Manchester United eccessivamente sciupone e rimasto in 10 dal 70' per il doppio giallo a Fred. Nel primo tempo, Rashford risponde a Neymar. Nella ripresa, quindi, arrivano le altre due reti ospite con Marquinhos e ancora Neymar. Nel gruppo H, francesi, inglesi e RB Lipsia a 9 punti. Si deciderà tutto negli ultimi 90' con PSG-Basaksehir e RB Lipsia-Manchester United.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-PSG 1-3

Manchester United (4-3-3): de Gea voto 6; Wan-Bissaka 6.5 (90' Ighalo sv), Lindelöf 5.5, Maguire 5, Telles 5; McTominay 6, Fred 4.5; Rashford 7 (74' Pogba 6.5), Bruno Fernandes 5, Martial 5 (79' Greenwood sv); Cavani 6 (79' van de Beek sv). All.: Solskjær 5.

PSG (4-3-3): Keylor Navas voto 6.5; Florenzi 6.5 (78' Kehrer 6), Marquinhos 7, Kimpembe 6.5, Diallo 7 (90' Gueye sv); Paredes 6 (65' Herrera 6.5), Danilo Pereira 5.5, Verratti 6 (78' Rafinha 7); Mbappé 6.5, Kean 6.5 (65' Bakker 6), Neymar 7.5. All.: Tuchel 7.5.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Gol: 6' e 91' Neymar (P), 32' Rashford (M), 69' Marquinhos (P).

Assist: Wan-Bissaka (M, 1-1), Diallo (P, 1-2), Rafinha (P, 1-3).

Note - Recupero: 1+4. Espulso: 70' Fred (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: Paredes, Verratti.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

6' - GOL DEL PSG CON NEYMAR! Fa tutto Mbappé: il suo tiro dal limite viene rimpallato da Maguire. La palla arriva quindi al brasiliano, il cui destri a incrociare da pochi passi, non lascia scampo a de Gea: 0-1!

11' - DESTRO DA FUORI DI FLORENZI! Gran fendente che, però, trova la risposta in respinta di de Gea!

18' - ROVESCIATA ANGOLATA DI NEYMAR! De Gea blocca la sfera al termine di un lunghissimo batti e ribatti in area United!

32' - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON RASHFORD! Prima, Kelor Navas respinge un rasoterra di Martial, poi, su palla rimessa al centro dalla destra da Wan-Bissaka, non può nulla sulla conclusione a rimorchio di Rashford, deviata in maniera piuttosto decisiva da Danilo Pereira: 1-1!

34' - SUBITO LA REAZIONE DI MBAPPE! Destro a giro sugli sviluppi di un corner: palla che sfiora il palo più lontano sulla deviazione di Lindelöf!

44' - BRUNO FERNANDES IN AREA! Tocca malissimo per l'accorrente Cavani e lo United perdere un'occasionissima per portarsi in vantaggio!

49' - MARTIAL SI DIVORA IL 2-1 PER LO UNITED! Gran palla in contropiede di Rashford per l'attaccante francese, che grazia Navas con una conclusione alta sopra la traversa!

58' - TRAVERSA DI CAVANI! Strepitoso pallonetto dell'ex di turno sul lancio di Martial, che sulla ribattuta calcia addosso a Marquinhos: United vicinissimo al raddoppio!

64' - MARQUINHOS! Colpo di testa sulla base alta della traversa su bel cross dalla sinistra di Florenzi!

68' - BAKKER! Liberato al tiro da Neymar, il diagonale rasoterra dell'olandese neoentrato viene straordinariamente deviato in corner da de Gea!

69' - GOL DEL PSG CON MARQUINHOS! Sul corner di Neymarm batti e ribatti in area United: palla quindi di Diallo per l'ex Roma, che da due passi non sbaglia: 1-2!

70' - DOPPIO GIALLO PER FRED ED ESPULSIONE! Intervento a metà campo su Herrera: provvedimento, però, un po' troppo severo di Orsato, dal momento che il brasiliano è entrato prima sul pallone. Solskjær, tuttavia, avrebbe dobuto sostituirlo, dopo l'ammonizione ricevuta nel primo tempo...

80' - POGBA! Spettacolare volée da fuori atra si torre di Maguire: la palla sfiora la traversa. Sarebbe stato un gol pazzesco!

89' - MBAPPE IN CONTROPIEDE PER BUONA PARTE DEL CAMPO! A tu per tu con de Gea, con Neymar solissimo in area, il diagonale del francese termina a lato!

90'+1 - GOL DEL PSG CON NEYMAR! Contropiede aperto proprio dall'asso brasiliano, poi liberato a porta vuota dal connazionale Rafinha: l'appoggio in rete a porta vuota è un gioco da ragazzi! E' 1-3!

Il migliore

Neymar. Doppietta fondamentale e assist a profusione per i propri compagni. Illuminante, in particolare, la palla al 68' per Bakker, poco prima del gol di Marquinhos.

Il peggiore

Fred. Particolarmente nervoso al cospetto di Paredes, finisce per farsi espellere a metà secondo tempo.

Il momento social

