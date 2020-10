Se in campionato balbetta, in Champions al momento prosegue a gonfie vele l'avventura del Manchester City. Nella seconda giornata del Gruppo C la banda di Guardiola batte uno spento Marsiglia per 3-0 al Velodrome.

E' quasi una passeggiata per i Citizens, che senza strafare dominano in lungo e in largo. Gundogan, Ferran Torres, De Bruyne e Sterling predicano calcio nel mezzo e i padroni di casa non hanno armi per respingere le offensive degli ospiti. In gol vanno Ferran Torres nel primo tempo, mentre nella ripresa Gundogan e Sterling chiudono il match.

Sorprende, ma in senso negativo, il Marsiglia, troppo brutto per essere vero. Mai una sortita offensiva, nessuna azione pericolosa da segnalare. Molto male la squadra di Villas Boas, che decide di tenere in panchina a sorpresa Payet e Benedetto, scegliendo Cuisance e Radonjic. Inutile dire che questi due non vedono un pallone per tutto il match.

Ora testa all Premier, dove il City è a centro classifica, anche se con una partita in meno.

Tabellino

MARSIGLIA (3-4-3): Mandanda 5,5; Balerdi 4,5, Gonzalez 4,5, Ćaleta-Car 5; Sakai 6, Kamara 6, Rongier 4 (dal 62' Sanson 6), Amavi 5; Cuisance 5 (dall'84' Gueye S.V), Thauvin 5,5 (dal 79' Benedetto S.V), Radonjić 5 (dal 79' Payet S.V).

MANCHESTER CITY (4-3-1-2): Ederson 6; Walker 6,5, Ruben Dias 6, Laporte 7 (dal 78' Stones S.V), Zinchenko 7 (dal 67' Cancelo 7); Gündoğan 7,5 (dal 78' Bernardo Silva S.V), Rodri 6, Ferrán Torres 7 (dal 78' Mahrez S.V); De Bruyne 6 (dall'82' Palmer S.V); Foden 6,5, Sterling 7,5.

GOL: Ferran Torres (C), Gundogan (C), Sterling (C),

AMMONITI: Laporte (C), Amavì (M), Ćaleta-Car (M),

ESPULSI: Nessuno.

La cronaca in 7 momenti chiave

13' FODEN COL SINISTRO: Bel diagonale del giovane Foden dall'area di rigore, facile però tra le braccia di Mandanda.

17' CITY IN VANTAGGIO: Erroraccio della difesa del Marsiglia che perde palla al limite dell'area, subito De Bruyne passa in mezzo per Ferran Torres che tutto solo deve solo depositare in porta.

21' LAPORTE DEVIA: Punizione per il City dalla fascia: sul pallone va De Bruyne che mette in mezzo, deviazione ancora di Laporte ma Mandanda si ritrova clamorosamente il pallone tra le mani.

34' ZINCHENKO SFIORA IL PALO: Altro erroraccio in uscita del Marsiglia, stavolta di Balerdi, palla rubata e Zinchenko prova subito il diagonale. Mandanda immobile ma la palla che scheggia il palo.

54' PALO DI THAUVIN: Lampo del Marsiglia che riparte in contropiede. Conclusione dai 25 metri dell'attaccante, Ederson non è sicurissimo ma la sfera finisce sul palo.

76' GUNDOGAN RADDOPPIA: Cross di Foden, sponda di Sterling per Gundogan che da posizione ravvicinata mette in rete.

81' IL CITY LA CHIUDE 3-0: Azione tutta in velocità con Mahrez che serve De Bruyne, dalla fascia il belga mette rasoterra per Sterling che deve solo appoggiare in porta.

La statistica chiave

Ferran Torres ha messo a segno il gol numero 600 della gestione Guardiola al Manchester City. Successivamente sono arrivate le reti 601 e 602 in 242 match ufficiali. Media assurda.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Raheem STERLING: E' lui l'MVP di oggi. Sempre un pericolo, prima sulla fascia, poi in area di rigore. Ogni volta che tocca palla crea un problema nella difesa del Marsiglia.

Il peggiore

Valentin RONGIER: Tutto male il Marsiglia, difficile trovare uno che si salvi della squadra francese. Il peggiore però è sicuramente Rongier, che col suo assist per De Bruyne nel primo tempo regala il primo gol agli avversari. Passaggio sciaguarato, errore decisivo.

