Uno spettacolo, una gioia per gli occhi. Non ci sono altri modi per etichettare la prova dell'Atalanta che, sotto una pioggia battente nel freddo autunnale danese di Herning, batte 4-0 il Midtjylland nel match d'esordio in Champions League (Girone D). La Dea mette in mostra il solito calcio sublime lasciandosi alle spalle la bruttissima prestazione di sabato in campionato a Napoli. In Danimarca va in scena il festival del gol: segnano Zapata (26'), Gomez (36'), Muriel (42') e Miranchuk (88').