ATALANTA

Marco SPORTIELLO 6,5 - Reattivo le poche volte in cui viene chiamato in causa. La parata più difficile è su un rasoterra di Dreyer nel primo tempo.

Rafael TOLOI 6,5 - Dal suo destro nasce l'azione del gol che sblocca e indirizza la partita. Attento anche in fase di marcatura e anticipo.

Cristian ROMERO 7 - Perfetto in fase difensiva, si concede il lusso di confezionare un assist al bacio per l'1-0 di Zapata con una sponda di testa intelligente e precisa. Super serata per lui, macchiata solo da quell'ammonizione evitabile nel finale.

dall'86' José PALOMINO s.v. - Gioca solo uno scampolo di partita. Non giudicabile.

Berat DJIMSITI 6,5 - Gli avversari li fanno il solletico e lui trova il tempo anche di farsi vedere in avanti: partecipa attivamente all'azione che porta allo 0-3 firmato da Muriel.

Hans HATEBOER 6,5 - Prova largamente sufficiente, anche se non mette in mostra la sua solita esplosività in fase offensiva. Molto utile quando ripiega.

Marten DE ROON 7 - Pressing continuo e asfissiante sugli avversari, una quantità industriale di palloni recuperati e gestiti con intelligenza. Centrocampista completo.

Remo FREULER 7 - Vale più o meno il discorso fatto per De Roon: peccato per quel gol sprecato a tu per tu con Hansen, sarebbe stato il coronamento di una partita superba.

dall'80' Matteo PESSINA s.v. - In campo solo nel finale, ingiudicabile.

Robin GOSENS 7,5 - Il tedesco è in condizioni fisiche straripanti. Sulla sinistra fa quello che vuole e crea la superiorità numerica quando e come vuole. Sfiora il gol in almeno un paio di occasioni.

Alejandro GOMEZ 7,5 - Un gol da riguardare cento volte, soprattutto per capire come può uscire un tiro del genere calciando praticamente da fermo. Il Papu non fa solo questo, sia chiaro: nel suo repertorio di serata anche una valanga di giocate geniali.

dal 68' Mario PASALIC 6 - Entra con buona determinazione e si fa notare per un paio dei sui tipici inserimenti: Hansen gli nega la gioia del gol.

Luis MURIEL 6,5 - A tratti sembra sparire dal match, poi si accende all'improvviso e si fa notare per tocchi illuminanti e - sopratttutto - per la zampata del 3-0. Forma un tandem molto assortito con Zapata.

dal 68' Josip ILICIC 6,5 - Voto di incoraggiamento per lo sloveno che in poco meno di mezz'ora sfiora il gol e apparecchia la tavola per il gioiello di Miranchuk. Se torna ai suoi livelli è un valore aggiunto pazzesco per l'Atalanta.

Duvan ZAPATA 7,5 - Straripante, punto di riferimento fondamentale per la squadra. Un palo, un gol e un assist. Lotta fino alla fine senza mollare un centimetro e un pallone.

dall'80' Aleksej MIRANCHUK 7 - Ha a disposizione pochi minuti e li sfrutta alla grande mettendo il punto esclamativo alla partita con quello che non è un gol, ma un gioiello.

All.: Gian Piero GASPERINI 8 - La brutta figura di Napoli è già acqua passata. L'Atalanta formato Europa è uno spettacolo perché gioca da grande: studia gli avversari per un quarto d'ora, poi li tramortisce. Fondamentali, in prospettiva, il recupero di Ilicic e la valorizzazione di Miranchuk.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen 5,5; Andersson 4,5, Sviatchenko 5, Scholz 5, Paulinho 5; Onyeka 4,5 (87' Kraev s.v.), Cajuste 5 (76' Madsen s.v.); Dreyer 6, Pione Sisto 5,5 (87' Anderson s.v.), Mabil 5 (76' Vibe s.v.); Kaba 5 (60' Evander 6). All.: Priske 5.

