Dynamo Kiev-Juventus: probabili formazioni

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske

Champions League Midtjylland-Atalanta in Diretta Tv e Live Streaming UN' ORA FA

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel. All. Gasperini

Le statistiche della partita

Sarà il primo incrocio tra le due squadre, ma entrambe hanno ricordi amari contro squadre della nazione avversaria.

L'Atalanta ha pareggiato l'unico precedente contro un avversario danese, collezionando due 0-0 col Copenhagen negli spareggi di UEFA Europa League 2018/19, prima di uscire ai rigori in virtù del 4-3 finale, con Alejandro Gómez uno dei due ad aver sbagliato il proprio rigore.

Mentre il Midtjylland, nella fase a gironi 2015/16 di Europa League, ha subito nove gol dal Napoli tra andata e ritorno (1-4 c, 0-5 t). Mikkel Andersen è stato il portiere in entrambe le partite, Erik Sviatchenko ha giocato tutti i minuti, mentre Awer Mabil è entrato a partita in corso nella sconfitta in casa. Pione Sisto è entrato nel secondo tempo a Napoli.

Il Midtjylland è il quinto club danese a prendere parte alla fase a gironi di UEFA Champions League, e il primo dopo il Copenhagen nel 2016/17. Campioni di Danimarca per la terza volta nel 2019/20 – titoli vinti tutti nelle ultime sei stagioni – il Midtjylland ha già fatto la storia nel 2020/21 dato che non aveva mai vinto in passato più di una sfida di UEFA Champions League in una stagione.

Le due precedenti esperienze del club in UEFA Champions League si sono rivelate entrambe di breve durata. Al debutto nel 2015/16 ha vinto entrambe le partite del secondo turno di qualificazione contro i Lincoln Red Imps di Gibilterra (1-0 c, 2-0 t) prima di essere eliminato dall'APOEL per i gol in trasferta nel turno successivo (1-2 c, 1-0 t); nel 2018/19 ha perso 2-1 in casa dei kazaki dell'Astana nell'andata del secondo turno di qualificazione, uscendo con lo stesso punteggio complessivo.

Con i successi di questa stagione, il Midtjylland ha vinto sei delle dieci partite di qualificazione di UEFA Champions League (P2 S2). La vittoria del ritorno sullo Slavia è stata la prima senza riuscire a mantenere la porta inviolata, ed è stata l'unica di questa stagione europea dove ha subito gol. Nel 2019/20 il club ha giocato solo un doppio confronto europeo e ha perso complessivamente 7-3 contro gli sozzesi dei Rangers nel terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (2-4 c, 1-3 t).

La squadra danese non vinceva da quattro partite europee (P1 S3), comprese tre sconfitte consecutive, prima dei uccessi di questa stagione.

Il Midtjylland ha vinto le ultime due partite europee giocate in casa, dopo una sola vittoria nelle cinque precedenti (P2 S2). Il Midtjylland è una delle quattro squadre all'esordio nella fase a gironi 2020/21, insieme a Krasnodar, Rennes entrambe Gruppo E), e İstanbul Başakşehir (H).

All'esordio nel 2019/20, per l'Atalanta questa è la seconda partecipazione consecutiva in UEFA Champions League dopo essere arrivata terza in Serie A nella passata stagione.

All'inizio sembrava che questa prima esperienza dell'Atalanta nella competizione sarebbe stata breve dato che il club bergamasco aveva perso le prime tre partite del girone contro Dinamo Zagreb (0-4 t), Shakhtar Donetsk (1-2 c) e Manchester City (1-5 t). Tuttavia quel punto in casa contro il City alla quarta giornata ha dato la carica alla squadra che ha poi battuto la Dinamo 2-0 in casa e lo Shakhtar 3-0 in trasferta, guadagnandosi così il secondo posto del girone dietro il City.

Il meglio doveva ancora venire: agli ottavi l'Atalanta si è sbarazzata del Valencia con un 4-1 in casa e un 4-3 in trasferta, con Josip Iličić diventato il primo calciatore a segnare quattro gol nel ritorno di una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Nei quarti la favola dell'Atalanta sembrava poter continuare grazie alla rete nel primo tempo di Mario Pašalić, ma nei minuti finali il Paris Saint-Germain è riuscito a ribaltare risultato e qualificazione mettendo fine al sogno dei neroazzurri.La sconfitta col Paris a Lisbona ha interrotto il record del club di quattro vittorie consecutive in Europa.

Il club italiano in Europa ha perso solo cinque delle ultime 23 partite (V11 P7).

Per l'Atalanta questa è la 45esima partita europea, e l'ottava stagione in competizioni europee. I bergamaschi avevano raggiunto la semifinale di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di finale di Coppa UEFA tre anni dopo.

L'Atalanta ha pareggiato l'unico precedente contro un avversario danese, collezionando due 0-0 col Copenhagen negli spareggi di UEFA Europa League 2018/19, prima di uscire ai rigori in virtù del 4-3 finale, con Alejandro Gómez uno dei due ad aver sbagliato il proprio rigore. Marten de Roon aveva invece segnato il primo rigore dell'Atalanta.

Atalanta, le avversarie nel Girone D di Champions League

Serie A Tanti gol in Serie A: calcio offensivo o difese deboli? 5 ORE FA