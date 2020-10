Trasferta danese per la Dea, a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta contro il Napoli e vogliosa di confermarsi come una bella realtà in Champions League dopo la cavalcata della scorsa stagione. All'esordio nel girone D c'è la cenerentola Midtjylland: Gasperini deve fare a meno di Malinnovskyi, alle prese con un problema all'addome. In porta c'è Sportiello, titolarissimi in difesa e centrocampo. Gomez e Zapata non si toccano, sulla trequarti Ilicic è in vantaggio su Pasalic e Muriel.