Gli scozzesi subito fuori nella gara secca del secondo turno preliminare: passail Ferencvaros per 2-1. Fuori anche il Legia Varsavia

E’ da poco finita l’ultima edizione con la festa del Bayen Monaco, ma la Champions League 2020/21 è in realtà già ripartita da tempo. E ha già fatto registrare i primi risultati clamorosi. Nella serata del secondo turno preliminare infatti si registrano le cadute di due squadre abbastanza importanti per questo livello: il Legia Varsavia e il Celtic! I polacchi sono usciti subendo 2 gol ai supplementari dai ciprioti dell’Omonia Nicosia. A far rumore è però il ko degli scozzesi del Celtic, che si sono arresi 1-2 in casa agli ungheresi del Ferencvaros.

Cadono così due squadre importanti sulla lunga via che le porterà a completare il quadro delle prossime 32 che avranno diritto alla fase a gironi. Adesso un nuovo sorteggio, poi tra il 15 e il 16 settembre il terzo turno preliminare (sempre a gara secca), prima del playoff decisivo con andata martedì 22 settembre e ritorno mercoledì 30 settembre.

Eredivisie Manchester City, ufficiale: l'esterno sinistro australiano Daniel Arzani in prestito all'Utrecht 07/08/2020 A 21:56

I risultati completi delle gare di stasera

AZ Alkmaar-Viktoria Plzen 3-1 (Dopo supplementari)

NK Celje-Molde 1-2

Qarabag-Sheriff 2-1

Suduva-Maccabi Tel Aviv 0-3

Lokomotiv Zagabria-Rapid Vienna 0-1

Ludogorets-Midtjylland 0-1

Cluj-Dinamo Zagabria 2-2 (passa la Dinamo Zagabria vincendo 6-5 ai rigori)

Dynamo Brest-Sarajevo 2-1

Legia Varsavia-Omonia Nicosia 0-2 (Dopo supplementari)

Young Boys-Klaksvik 3-1

Celtic-Ferencvaros 1-2

Play Icon

Scottish Premier League Tripudio Rangers nell'Old Firm: vittoria a Celtic Park dopo 9 anni 29/12/2019 A 16:23