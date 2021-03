Calcio

Pessina: "Nel 2010 ero al Bernabeu a vedere Inter-Bayern con mio papà, ora sogno di battere il Real"

CHAMPIONS LEAGUE - Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta a causa dell'assenza per squalifica di Remo Frueler arretrerà il proprio raggio d'azione di qualche metro affiancando De Roon in mediana contro il Real Madrid: "Appena 11 anni fa ero al Bernabeu con mio papà interista a guardare l'Inter di Mourinho vincere la Chmapions. Ora invece sono qui in campo a giocarmi un quarto di finale".

00:01:03, 2 ore fa