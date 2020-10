Calcio

Pirlo: "Bernardeschi ha perso fiducia, non si diverte"

Andrea Pirlo dopo il bruciante ko contro il Barcellona, non getta la croce su Bernardeschi autore dello scellerato rigore su Ansu Fati che ha chiuso il match e regalato ai blaugrana il 2-0: "Quando scendi in campo devi farlo per divertirti, in questo momento lui ha in testa altre cose e dobbiamo lavorarci ma è un elemento su cui ho totale affidamento".

00:00:54, 0 Visualizzazioni, 6 minuti fa