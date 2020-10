Calcio

Pirlo: "Dybala fondamentale. Lo vedo punta o tra le linee"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev in Champions League, fa il punto della situazione riguardo a Paulo Dybala ancora a secco di minuti in questa stagione: "Dybala è fondamentale per noi perché è un campione, non sta giocando perché non è mai stato bene. Ora è a disposizione e vedremo il da farsi".

00:01:36, 0 Visualizzazioni, 6 minuti fa