Calcio

Pirlo: "Juve in transizione? Non sono qui per non vincere"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la netta sconfitta contro il Barcellona allo Stadium non è d'accordo con chi chiede se i bianconeri si trovino in un anno di transizione: "E' un anno di costruzione ma questo non significa che non voglio raggiungere le vittorie. Ci vorrà un po' più di tempo ma i risultati devono arrivare attraverso un tipo di gioco che ancora si fatica ad assimilare".

00:01:28, 104 Visualizzazioni, 29 minuti fa