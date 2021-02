Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Porto e Juventus (qui il report ), valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League arbitrato dal signor Carlos Del Cerro Grande che sarà coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Quarto uomo José Maria Sanchez, mentre al VAR è stato designato Alejandro Hernandez, assistito dall'AVAR Ricardo De Burgos. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Do Dragao" di Oporto.

- 94' CONTATTO ZAIDU-CR7, MANCA UN RIGORE PER LA JUVE - Una partita tutto sommato senza episodi da moviola e ben diretta da Del Cerro Grande, si tinge di giallo negli ultimi istanti. Su un lancio in area di rigore, Ronaldo a destra nel tentativo di controllare un pallone in area viene a contatto con Zaidu che non riesce a frenare completamente la sua corsa e finisce per colpire la gamba dello juventino col ginocchio. Il portoghese chiede subito il rigore ma Del Cerro Grande, lascia proseguire dopo un rapido colloquio a distanza con il VAR Hernandez. Dai replay l'impressione è che l'arbitro abbia sbagliato e che la Juve meritasse il rigore. Furioso CR7 al fischio finale ha espresso tutta la sua frustrazione, puntando il dito contro il direttore di gara e protestando in maniera veemente per una decisione destinata a far discutere.