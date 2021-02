Inizia allo stadio Do Dragao la fase a eliminazione diretta di Champions League della Juventus: l'avversario nella doppia sfida degli ottavi di finale è il Porto. Per il match d'andata, in programma questa sera con calcio d'inizio alle 21, Andrea Pirlo sembra avere sciolto quasi tutti i dubbi della formazione. Una formazione che, complici le assenze forzate di Bonucci, Cuadrado e Arthur, è in un certo modo obbligata. La coppia di difensori centrali sarà composta da De Ligt e Chiellini con Danilo e Alex Sandro sugli esterni. A centrocampo McKennie torna titolare sulla sinistra, in mezzo confermati Rabiot e Bentancur con Chiesa largo a destra.